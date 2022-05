La pupa ed il secchione: ecco cosa succederà il prossimo anno (Di venerdì 13 maggio 2022) Il programma è appena finito, eppure sono già trapelate anticipazioni riguardo la prossima edizione de’ La pupa e il secchione. Sono in arrivo belle notizie per gli amanti de La pupa e il secchione. Malgrado gli ascolti non abbiano premiato a pieno la presentatrice Barbara D’Urso e lo stesso programma, pare che Mediaset però abbia deciso di mandare in onda una nuova edizione il prossimo anno. (web)A dare qualche informazione in più è stato Maurizio Costanzo che si è detto sicuro del rinnovo. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. La pupa e il secchione con Barbara d’Urso tornerà in tv Maurizio Costanzo che conosce bene la tv italiana e da tempo lavora con Mediaset è sicuro del ritorno de La pupa e il ... Leggi su formatonews (Di venerdì 13 maggio 2022) Il programma è appena finito, eppure sono già trapelate anticipazioni riguardo la prossima edizione de’ Lae il. Sono in arrivo belle notizie per gli amanti de Lae il. Malgrado gli ascolti non abbiano premiato a pieno la presentatrice Barbara D’Urso e lo stesso programma, pare che Mediaset però abbia deciso di mandare in onda una nuova edizione il. (web)A dare qualche informazione in più è stato Maurizio Costanzo che si è detto sicuro del rinnovo. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Lae ilcon Barbara d’Urso tornerà in tv Maurizio Costanzo che conosce bene la tv italiana e da tempo lavora con Mediaset è sicuro del ritorno de Lae il ...

