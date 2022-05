La psicologia contro la mafia a Palermo

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 13 maggio 2022)– “Il contributo dellanel contrasto alla”. Si intitola così il convegno in programma per sabato 14 maggio, dalle 9 alle 13, nell’aula Lanza dell’Orto Botanico di(via Lincoln, 2). L’inorganizzato dall’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana sarà un momento di confronto fortemente voluto in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio.Dopo i saluti istituzionali del sindaco di, Leoluca Orlando, e del presidente dell’Oprs, Gaetana D’Agostino, il professore dell’Università degli studi diGirolamo Lo Verso aprirà il dibattito presentando il suo ultimo libro “Quando Giovanni divenne Falcone” (edizioni Pan di Lettere). A seguire ci sarà spazio per analizzare più nello specifico tre ...