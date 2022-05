La professoressa ha abusato di me L' accusa choc dello studente disabile

LA NAZIONE

... all'epoca dei fatti minorenne, perché, a suo dire, l'imputata avrebbesessualmente di lui. ... È stata mia figlia a trovare sul telefono di mio figlio foto erotiche della". A ...La prima propone l'parallelo fra la Shoah e la "discriminazione" portata dal green pass. Forse vedendo la mia faccia, interviene lae spiega che "il ragazzo non lo chiede sui ... "Così la mia professoressa ha abusato di me" Il racconto choc dello studente disabile Un vero e proprio rapporto sessuale a scuola tra la professoressa di sostegno e il ... e da quel momento, lei tenta un «abuso dei poteri connessi alla sua posizione», portando avanti un ...A settembre, il 16, prima udienza anche dell’altro professore a processo per presunti abusi sessuali su una ragazza conosciuta dalla sua cattedra. Anche se il caso non è completamente definito. E’ inf ...