La premier finlandese Sanna Marin mercoledì a Roma da Draghi (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, secondo quanto si apprende, incontrerà la premier finlandese Sanna Marin mercoledì prossimo a palazzo Chigi. La Finlandia sta decidendo in queste ore la propria adesione alla Nato

