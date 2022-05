La polizia israeliana carica il corteo funebre per la giornalista Shireen Abu Akleh – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 maggio 2022) Laha attaccato ilper lapalestino-americanaAbu, uccisa l’11 maggio durante un’operazione delle forze israeliane nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Centinaia di persone si erano raccolte fuori dall’ospedale di Gerusalemme Est per accompagnare la bara verso la Chiesa per la celebrazione del funerale, cantando e sventolando la bandiera palestinese, (di cui Israele vieta l’esposizione in pubblico). Come si vede nel, laha iniziato a colpire le persone con manganelli, calci e granate stordenti, cercando di far indietreggiare la folla e provocando la caduta della bara. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che la folla stava «disturbando l’ordine ...