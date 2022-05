La polizia israeliana assalta il funerale di Shireen Abu Akleh ma per RaiNews stava 'sedando le sommosse': è polemica (Di venerdì 13 maggio 2022) polemica verso l'account twitter di RaiNews, che commenta la notizia degli scontri che sono avvenuti al funerale della giornalista Shireen Abu Akleh. Dal video che circola in rete si vede come le ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022)verso l'account twitter di, che commenta la notizia degli scontri che sono avvenuti aldella giornalistaAbu. Dal video che circola in rete si vede come le ...

