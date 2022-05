“La pace? Gli spazi sono ristretti ma ci sono”, afferma il Card. Parolin confermando la ‘missione’ vaticana di Mons. Gallagher in Ucraina (Di venerdì 13 maggio 2022) “Gli obiettivi rimangono sempre i soliti: abbiamo lavorato e stiamo lavorando nella misura possibile, gli spazi sono molto ristretti ma ci sono, per il cessate il fuoco prima di tutto: questo ci sembra il punto di partenza fondamentale”. ‘Intercettato’ al termine del convegno alla Gregoriana dedicato a Papa Luciani, il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, conferma l’imminente partenza di Mons. Paul Richard Gallagher (‘ministro degli Esteri vaticano) per l’Ucraina dove, anticipa, cercherà di far recepire la richiesta di una tregua, sulla quale la Santa Sede sta già silentemente lavorando da diverse settimane. Mons. Parolin: “Auspico che concludano le operazioni belliche e che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) “Gli obiettivi rimangono sempre i soliti: abbiamo lavorato e stiamo lavorando nella misura possibile, glimoltoma ci, per il cessate il fuoco prima di tutto: questo ci sembra il punto di partenza fondamentale”. ‘Intercettato’ al termine del convegno alla Gregoriana dedicato a Papa Luciani, il segretario di Stato Vaticano, Pietro, conferma l’imminente partenza di. Paul Richard(‘ministro degli Esteri vaticano) per l’dove, anticipa, cercherà di far recepire la richiesta di una tregua, sulla quale la Santa Sede sta già silentemente lavorando da diverse settimane.: “Auspico che concludano le operazioni belliche e che ...

