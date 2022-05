La macchina perpetua che fa volare la pallina funziona? Sì, ma c'è il trucco: la spiegazione (Di venerdì 13 maggio 2022) È un giocattolo simpatico che lascia a bocca aperta, ma certamente non usa il moto perpetuo per funzionare. C’è il trucco.... Leggi su dday (Di venerdì 13 maggio 2022) È un giocattolo simpatico che lascia a bocca aperta, ma certamente non usa il moto perpetuo perre. C’è il....

Advertising

dariomasiero : RT @Digital_Day: È un giocattolo simpatico che lascia a bocca aperta, ma certamente non usa il moto perpetuo per funzionare. C’è il trucco.… - Roby_Passarelli : La macchina perpetua che fa volare la pallina funziona? Sì, ma c'è il trucco: la spiegazione - BuDuS_it : RT @Digital_Day: È un giocattolo simpatico che lascia a bocca aperta, ma certamente non usa il moto perpetuo per funzionare. C’è il trucco.… - Digital_Day : È un giocattolo simpatico che lascia a bocca aperta, ma certamente non usa il moto perpetuo per funzionare. C’è il… -