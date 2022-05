La lavabiancheria al fronte

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Pare che, nei rottami di armi russe, gli ucraini stiano rinvenendo componenti elettronici “non dedicati”. I russi starebbero usando componentistica elettronica consumer (integrati per elettrodomestici per capirci) adattata all’utilizzo nelle centraline dei missili. I russi hanno almeno due grossi problemi per le mani, infatti: il primo problema è la scarsità di truppe “combat ready” (da qui il ricorso a mercenari, tagliagole siriani e ai ceceni di Kadyrov), ma cominciano a mancare anche le munizioni ad alta tecnologia (missili e proiettili “guidati”) e la supply chain nazionale non è autosufficiente, anche per le misure sanzionatorie adottate dal blocco occidentale. Sorprende che si sia pensato di fare la guerra all’Occidente utilizzando componenti di origine occidentale e non nazionale. Un altro segno che l’assessment strategico russo è stato assai carente o che esistesse la ...