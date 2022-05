La grande fuga da Taggia, evacuate 10mila persone per paura della bomba emersa dal torrente Argentina (Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica 15 maggio nell’Imperiese la rimozione del residuato bellico. Zona rossa dalle 9, treni fermi. grande tensione fra gli artificieri arrivati in Liguria da Cuneo: “Può scoppiare, è funzionale” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica 15 maggio nell’Imperiese la rimozione del residuato bellico. Zona rossa dalle 9, treni fermi.tensione fra gli artificieri arrivati in Liguria da Cuneo: “Può scoppiare, è funzionale”

Advertising

StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: La grande fuga da Taggia, evacuate 10mila persone per paura della bomba emersa dal torrente Argentina Domenica 15 maggi… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: La grande fuga da Taggia, evacuate 10mila persone per paura della bomba emersa dal torrente Argentina Domenica 15 maggi… - Miti_Vigliero : La grande fuga da Taggia, evacuate 10mila persone per paura della bomba emersa dal torrente Argentina Domenica 15… - DebbybookerBoo1 : Ecco il mio ashtag di oggi# senza biglietto #... cosa dice FRANCESCO BINDI? Smettere di fare le sedute a casa CARAS… - ilsecoloxix : Grande fuga da #Taggia, evacuate 10mila persone per paura della bomba emersa dal torrente Argentina Domani… -