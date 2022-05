La giornalista inglese Deborah James ha perso la sua lotta con il cancro. La regina la nomina Dame (Di venerdì 13 maggio 2022) Deborah James, giornalista inglese del The Sun e conduttrice del podcast “You, Me and the Big C” in onda sulla BBC, ha perso la sua battaglia contro il cancro. A soli 40 anni, di cui gli ultimi sei passati a combattere contro un tumore all’intestino al quarto stadio, James qualche giorno fa voluto scrivere su Instagram un lungo messaggio di addio a tutti i suoi followers e seguaci che in questi anni l’hanno accompagnata nella lotta alla malattia. Un post che non avrebbe “mai voluto scrivere” afferma la conduttrice radiofonica che poi ha voluto chiarire il perché dell’annuncio: “Abbiamo provato di tutto, ma il mio corpo semplicemente non sta collaborando. Le cure attive sono state interrotte e ora sono passata all’assistenza domiciliare in hospice, con ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022)del The Sun e conduttrice del podcast “You, Me and the Big C” in onda sulla BBC, hala sua battaglia contro il. A soli 40 anni, di cui gli ultimi sei passati a combattere contro un tumore all’intestino al quarto stadio,qualche giorno fa voluto scrivere su Instagram un lungo messaggio di addio a tutti i suoi followers e seguaci che in questi anni l’hanno accompagnata nellaalla malattia. Un post che non avrebbe “mai voluto scrivere” afferma la conduttrice radiofonica che poi ha voluto chiarire il perché dell’annuncio: “Abbiamo provato di tutto, ma il mio corpo semplicemente non sta collaborando. Le cure attive sono state interrotte e ora sono passata all’assistenza domiciliare in hospice, con ...

