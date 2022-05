‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Agli italiani manca qualità, ma due o tre tappe le vinceremo” (Di venerdì 13 maggio 2022) TAPPA INTERLOCUTORIA PER LA CLASSIFICA GENERALE Non è successo nulla per la classifica, ma è stata una tappa tremenda. Hanno fatto 70 km pancia a terra, è stata micidiale. Una tappa che di sicuro rimane nelle gambe. TRA I QUATTRO A GIOCARSI LO SPRINT, HA VINTO IL MENO QUOTATO COME PALMARES Mi aspettavo che vincesse Bouwman, sapevo che era più veloce. Formolo aveva più forza di tutti. L’italiano è stato un po’ ingenuo, ha corso male: sulla salita finale poteva mollare prima quando ha visto che Mollema e Dumoulin erano vicini. Poi non ha approfittato di alcuni momenti favorevoli per un contropiede. In volata era chiaro che perdesse, lo stesso Mollema ha attaccato tanto e male. Formolo era quello con la gamba migliore, ma sullo scatto Bouwman è stato bravo, ha sfruttato anche il grande lavoro di Dumoulin. DAVIDE FORMOLO E’ ORMAI UN GREGARIO DI LUSSO Ha capito che la classifica non la può ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) TAPPA INTERLOCUTORIA PER LA CLASSIFICA GENERALE Non è successo nulla per la classifica, ma è stata una tappa tremenda. Hanno fatto 70 km pancia a terra, è stata micidiale. Una tappa che di sicuro rimane nelle gambe. TRA I QUATTRO A GIOCARSI LO SPRINT, HA VINTO IL MENO QUOTATO COME PALMARES Mi aspettavo che vincesse Bouwman, sapevo che era più veloce. Formolo aveva più forza di tutti. L’italiano è stato un po’ ingenuo, ha corso male: sulla salita finale poteva mollare prima quando ha visto che Mollema e Dumoulin erano vicini. Poi non ha approfittato di alcuni momenti favorevoli per un contropiede. In volata era chiaro che perdesse, lo stesso Mollema ha attaccato tanto e male. Formolo era quello con la gamba migliore, ma sullo scatto Bouwman è stato bravo, ha sfruttato anche il grande lavoro di Dumoulin. DAVIDE FORMOLO E’ ORMAI UN GREGARIO DI LUSSO Ha capito che la classifica non la può ...

