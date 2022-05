La cura del canguro è un diritto dei neonati | gli ospedali ne tengano conto anche in era covid

(Di venerdì 13 maggio 2022) La Società italiana di neonatologia (Sin), in vista della Giornata mondiale della della Kangaroo Care (Kc) che si celebra domenica 15 maggio, ricorda e sottolinea i benefici del contatto pelle a pelle, o terapia del marsupio, tra neonato e genitori. “Ladel, fondamentale per il corretto sviluppo deiprematuri, rappresenta una vera e propria terapia che, compatibilmente con le condizioni cliniche di mamma e neonato, va messa in atto sin da subito – raccomanda Paola Cavicchioli, del Gruppo di studio Care neonatale della Sin – Il contatto pelle a pelle, infatti, facilita l’adattamento e la stabilizzazione del piccolo alla nascita, riduce la risposta al dolore procedurale, aiuta la termoregolazione del neonato, migliora l’ossigenazione, la variabilità della frequenza cardiaca e stabilizza l’attività respiratoria. E’ ...

Advertising

piersileri : Curano, assistono, consolano e supportano: gli infermieri sono da sempre una colonna portante del nostro SSN. Graz… - istsupsan : ??Capacità, umanità, dedizione: sempre presenti nelle necessità, così come nella gestione quotidiana del paziente… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Se parliamo della Azovstal, i civili di cui eravamo a conoscenza, i civili di cui ci prendevamo cura, no… - EuropeDirectVen : RT @VenetoAgricoltu: Qui - ARGAVeneto : RT @VenetoAgricoltu: Qui -

Agenzia ANSA

...i momenti più belli della seconda semifinale Prosegue la marcia verso la finalissima di sabato... come ospiti, e Laura Pausini e Mika, protagonisti di un duetto speciale adi Vittoria ...Seguirà, poi, una visita guidata alla collezione archeologicaMuseo adell'archeologa Chiara De Santis. Per partecipare agli incontri è consigliata la prenotazione via email a info@visit. Covid: in Corea del Nord 187.800 persone 'isolate e in cura' RIETI - In questi ultimi giorni il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha ospitato, gli alunni del Plesso Scolastico di Poggio Bustone, nell’ambito della campagna annuale ...La felicità la rivoluzione. Questo il tema della decima edizione del festival Salerno Letteratura che si terrà dal 18 al 25 giugno. In attesa della ...