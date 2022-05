(Di venerdì 13 maggio 2022) Una sentenza storica, dopo aver reso legale l'aborto in febbraio, la Corte costituzionale dellaha deciso di depenalizzare anche il. In questo modo si permette ...

Advertising

GiovanniCalcara : La Colombia autorizza il suicidio assistito per i malati, la prima in America Latina -

Agenzia askanews

In ogni caso ci deve essere il consenso del paziente."Lasegna una pietra miliare e continua ad essere pioniera in America Latina su questi temi. Siamo l'unico paese sudamericano con una ...... uno dei protagonisti del tentativo di vendita armi allacon presunto intermediario ...anche alle percentuali di provvigione del 2% e un documento esclusivo in cui Fincantieril'... La Colombia autorizza il suicidio medicalmente assistito Bogotà, 13 mag. (askanews) - Una sentenza storica, dopo aver reso legale l'aborto in febbraio, la Corte costituzionale della Colombia ha deciso ...Bogotà, 13 mag. (askanews) - Una sentenza storica, dopo aver reso legale l'aborto in febbraio, la Corte costituzionale della Colombia ha deciso di depenalizzare anche il suicidio medicalmente assistit ...