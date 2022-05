“La bellezze dentro e fuori la scuola”, i piccoli studenti adottano la salita San Gaetano alla Badiella (Di venerdì 13 maggio 2022) Sì è concluso oggi il Progetto di Service learning della scuola dell’infanzia Ics Guglielmo II plesso Badiella/ Sacro Cuore dal titolo “La bellezze dentro e fuori la scuola”. Un progetto di Educazione civica coordinato dalla maestra Maria Grazia Scognamiglio, referente legalità ed educazione civica della scuola dell’infanzia, che vuole la scuola a servizio della comunità e soprattutto del bene comune. salita San Gaetano ormai dal 2015 è stata adottata dai piccoli alunni e dalle famiglie della Badiella ed ha subito numerosi atti di vandalismo, che non sono serviti a far arrendere la grande squadra della ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 13 maggio 2022) Sì è concluso oggi il Progetto di Service learning delladell’infanzia Ics Guglielmo II plesso/ Sacro Cuore dal titolo “Lala”. Un progetto di Educazione civica coordinato dmaestra Maria Grazia Scognamiglio, referente legalità ed educazione civica delladell’infanzia, che vuole laa servizio della comunità e soprattutto del bene comune.Sanormai dal 2015 è stata adottata daialunni e dalle famiglie dellaed ha subito numerosi atti di vandalismo, che non sono serviti a far arrendere la grande squadra della ...

