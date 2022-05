L’ Atalanta cerca il terzino destro: il sogno è Cash dell’Aston Villa (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ultima idea di mercato dell’Atalanta porta alla Premier League, ovvero all’esterno destro dell’Aston Villa, Matty Cash, classe 1997, che è già diventato un punto di forza del club inglese. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro e questo potrebbe frenare i nerazzurri. Cash sogno proibito per l’Atalanta? La Dea sta cercando un profilo che possa sopperire alla partenza di Gosens a gennaio e quella probabili di Hateboer a giugno. Da quì nasce la tentazione di portare a Bergamo il gioiellino dell’Aston Villa, capace di unire forza e velocità, ma soprattutto un discreto rendimento offensivo che si sposerebbe alla perfezione con il modulo di gioco di mister Gasperini. L’ostacolo è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ultima idea di mercato dell’porta alla Premier League, ovvero all’esterno, Matty, classe 1997, che è già diventato un punto di forza del club inglese. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro e questo potrebbe frenare i nerazzurri.proibito per l’? La Dea stando un profilo che possa sopperire alla partenza di Gosens a gennaio e quella probabili di Hateboer a giugno. Da quì nasce la tentazione di portare a Bergamo il gioiellino, capace di unire forza e velocità, ma soprattutto un discreto rendimento offensivo che si sposerebbe alla perfezione con il modulo di gioco di mister Gasperini. L’ostacolo è ...

Advertising

carlo5010 : @wazzaCN Cagliari cerca la salvezza e sara' dura ma il Milan con Atalanta non dovrebbe avere troppi ptoblemi....... - anperillo : RT @anperillo: ?? Il #Milan ha superato lo scoglio della fatal #Verona, l’#Inter non molla. Il prossimo turno sarà decisivo per la corsa #sc… - Frances02409076 : RT @anperillo: ?? Il #Milan ha superato lo scoglio della fatal #Verona, l’#Inter non molla. Il prossimo turno sarà decisivo per la corsa #sc… - AzzurrissimoTwi : RT @anperillo: ?? Il #Milan ha superato lo scoglio della fatal #Verona, l’#Inter non molla. Il prossimo turno sarà decisivo per la corsa #sc… - anperillo : ?? Il #Milan ha superato lo scoglio della fatal #Verona, l’#Inter non molla. Il prossimo turno sarà decisivo per la… -

Roma - Venezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ... a pari merito proprio con la Viola e con l'Atalanta, con 59 punti, frutto di diciassette partite ... La squadra di Mourinho é in cerca di punti preziosi per conquistare un posto in Europa nella prossima ... Serie A 2021/2022, trentasettesima giornata: le probabili formazioni Le probabili formazioni della trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Altro snodo Scudetto: il Milan ospita l'Atalanta, l'Inter cerca tre punti in Sardegna contro il Cagliari, altrimenti saluteranno lo Scudetto, che si vestirebbe di rossonero. Occhio poi all'Europa con 4 squadre in 3 punti che si giocano ... Periodico Daily Atalanta, i piani per Carnesecchi: ancora con la Cremonese Per non rischiare problemi di alcun tipo la Dea ha già lavorato a blindare il portiere dell'Under 21: pronto un rinnovo fino al 2026, per cercare poi serenamente una destinazione in grado di valorizza ... Padovan: «Milan, con l’Atalanta decisiva! Col Sassuolo vittoria certa» L’Inter ci crede ancora in questa lotta scudetto, vuole i tre punti e contro il Cagliari secondo me le farà» ULTIMA OCCASIONE – Secondo il giornalista Giancarlo Padovan, quella tra Milan e Atalanta sa ... ... a pari merito proprio con la Viola e con l', con 59 punti, frutto di diciassette partite ... La squadra di Mourinho é indi punti preziosi per conquistare un posto in Europa nella prossima ...Le probabili formazioni della trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Altro snodo Scudetto: il Milan ospita l', l'Intertre punti in Sardegna contro il Cagliari, altrimenti saluteranno lo Scudetto, che si vestirebbe di rossonero. Occhio poi all'Europa con 4 squadre in 3 punti che si giocano ... L' Atalanta cerca il terzino destro: il sogno è Cash dell'Aston Villa - Per non rischiare problemi di alcun tipo la Dea ha già lavorato a blindare il portiere dell'Under 21: pronto un rinnovo fino al 2026, per cercare poi serenamente una destinazione in grado di valorizza ...L’Inter ci crede ancora in questa lotta scudetto, vuole i tre punti e contro il Cagliari secondo me le farà» ULTIMA OCCASIONE – Secondo il giornalista Giancarlo Padovan, quella tra Milan e Atalanta sa ...