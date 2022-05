Koulibaly: il primo passo del Barcellona e la richiesta del Napoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Anno di rivoluzione per il Napoli, che potrebbe dire addio ad una serie di calciatori che in questi anni hanno segnato la storia del club. In primis, ovviamente, Lorenzo Insigne, che domenica saluterà i suoi tifosi, realizzando la sua ultima partita in casa prima di volare in Canada. Ma ancora, potrebbero congedarsi da Napoli anche Mertens e Koulibaly. FOTO: Getty Images, Koulibaly Il difensore senegalese ha gli occhi puntati addosso di diversi club interessanti, primo tra tutti il Barcellona che corteggia il Napoli da lungo tempo per il numero 26 azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i blaugrana potrebbero farsi avanti con un’offerta nei prossimi giorni per sondare il territorio in casa Napoli. La ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Anno di rivoluzione per il, che potrebbe dire addio ad una serie di calciatori che in questi anni hanno segnato la storia del club. In primis, ovviamente, Lorenzo Insigne, che domenica saluterà i suoi tifosi, realizzando la sua ultima partita in casa prima di volare in Canada. Ma ancora, potrebbero congedarsi daanche Mertens e. FOTO: Getty Images,Il difensore senegalese ha gli occhi puntati addosso di diversi club interessanti,tra tutti ilche corteggia ilda lungo tempo per il numero 26 azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i blaugrana potrebbero farsi avanti con un’offerta nei prossimi giorni per sondare il territorio in casa. La ...

