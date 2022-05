Kim Kardashian da capogiro: la foto in bikini fucsia incendia Instagram. Fan impazziti (Di venerdì 13 maggio 2022) Kim da capogiro. Capelli sciolti, bikini rosa fluo e un clic davanti allo specchio: gli scatti hot che Kim Kardashian ha pubblicato sul suo profilo Instagram hanno mandato i fan in tilt. L’imprenditrice, attrice e modella statunitense, recentemente chiacchierata per aver stupito tutti al Met Gala di New York indossando il vestito originale di Marilyn Monroe, torna ad incendiare gli animi dei suoi follower. Il fisico prorompente della showgirl ottiene innumerevoli commenti di apprezzamento. Gli scatti hanno lasciato i fan senza parole, infatti nei commenti si vedono emoticon di cuori per la sexy Kim che, anche senza trucco e vestiti da show, conquista tutti. Nel post, la showgirl non ha inserito una didascalia, ma ha soltanto taggato il marchio del bikini che indossa e sponsorizza: ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 13 maggio 2022) Kim da. Capelli sciolti,rosa fluo e un clic davanti allo specchio: gli scatti hot che Kimha pubblicato sul suo profilohanno mandato i fan in tilt. L’imprenditrice, attrice e modella statunitense, recentemente chiacchierata per aver stupito tutti al Met Gala di New York indossando il vestito originale di Marilyn Monroe, torna adre gli animi dei suoi follower. Il fisico prorompente della showgirl ottiene innumerevoli commenti di apprezzamento. Gli scatti hanno lasciato i fan senza parole, infatti nei commenti si vedono emoticon di cuori per la sexy Kim che, anche senza trucco e vestiti da show, conquista tutti. Nel post, la showgirl non ha inserito una didascalia, ma ha soltanto taggato il marchio delche indossa e sponsorizza: ...

redazionerumors : Kim Kardashian: “Dopo il divorzio avevo attacchi di panico quando arrivava il momento di vestirmi” Leggi l'articolo… - Penelope48a : RT @ManeskiVic: Malgioglio dice 'sembro KIM KARDASHIAN' mentre si trucca?? Io l'Amo troppo non ci posso fare niente?? #Eurovision #ESCita… - seggsisforever : e anche oggi si finanzia kim kardashian - Dorian221190 : RT @ManeskiVic: Malgioglio dice 'sembro KIM KARDASHIAN' mentre si trucca?? Io l'Amo troppo non ci posso fare niente?? #Eurovision #ESCita… - ManeskiVic : Malgioglio dice 'sembro KIM KARDASHIAN' mentre si trucca?? Io l'Amo troppo non ci posso fare niente?? #Eurovision… -