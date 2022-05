Kiev, rinviato a giudizio il primo soldato russo accusato di crimini di guerra. Rischia l’ergastolo (Di venerdì 13 maggio 2022) È iniziato a Kiev il processo al soldato russo Vadim Shyshimarin. Sergente 21enne è il primo a essere formalmente accusato di un crimine di guerra. Ovvero di aver sparato alla testa a un civile disarmato di 62 anni nel villaggio nord-orientale di Chupakhivka, in Ucraina. Ora Rischia l’ergastolo. primo soldato russo a finire sotto processo Shyshimarin è stato catturato ed è il primo soldato russo a finire sotto processo dall’invasione dell’Ucraina. Il principale procuratore di Kiev sta conducendo sempre più indagini sulle accuse secondo le quali le truppe russe hanno ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini. L’ufficio del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) È iniziato ail processo alVadim Shyshimarin. Sergente 21enne è ila essere formalmentedi un crimine di. Ovvero di aver sparato alla testa a un civile disarmato di 62 anni nel villaggio nord-orientale di Chupakhivka, in Ucraina. Oraa finire sotto processo Shyshimarin è stato catturato ed è ila finire sotto processo dall’invasione dell’Ucraina. Il principale procuratore dista conducendo sempre più indagini sulle accuse secondo le quali le truppe russe hanno ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini. L’ufficio del ...

