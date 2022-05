Advertising

Agenzia ANSA

"All'11 maggio,bambini sono curati nelle strutture sanitarie. Il 51% dei bambini feriti in ospedale ha un'età compresa tra 7 e 14 anni. Il 93% di tutti i bambini che hanno hanno chiesto ......Trump controe molti altri Paesi nel 2018. L'Ucraina non e' tra i maggiori fornitori di acciaio degli Stati Uniti, dato che si tratta del dodicesimo fornitore straniero con circa.000 ... Kiev, 218 bambini gravemente feriti dai russi, 226 morti - Europa (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sono 218 i bambini gravemente feriti dai militari russi attualmente negli ospedali, secondo dati ufficiali resi noti dall'agenzia ucraina Ukrinform, che riferisce inoltre del ...Ogni giorno, attraverso Slava, parleremo con chi sta vivendo la guerra in prima persona: questo progetto si chiama "Radio Kiev" ed è a cura di Tonino Zana. Slava, che giornata è quella che ci stiamo ...