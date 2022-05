Kessie, l’ex allenatore: “Può fare tutti i ruoli, ma da trequartista non può rendere al meglio, vi spiego il motivo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Massimo Drago, ex allenatore del Cesena, ha parlato di Kessie, il quale era stato allenato dallo stesso allenatore. Il giocatore ivoriano, questa stagione, è stato spesso utilizzato nel ruolo di trequartista, per rimpiazzare Brahim Diaz, il quale non ha disputato una stagione positiva. Ora, l’accordo per il rinnovo sembra saltato e il suo futuro sembra essere a tinte blaugrana. “E’ arrivato a Cesena negli ultimi giorni di mercato. Doveva lavorare soprattutto sull’aspetto tattico. Era arrivato come quinto difensore centrale, ma si distraeva troppo e in quel ruolo non te lo puoi permettere. L’ho provato quindi da centrocampista centrale e mi impressionò molto, era davvero difficile da saltare nell’uno contro uno. Avevo trovato un centrocampista formidabile. In quel ruolo ha avuto la sua maturazione definitiva. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Massimo Drago, exdel Cesena, ha parlato di, il quale era stato allenato dallo stesso. Il giocatore ivoriano, questa stagione, è stato spesso utilizzato nel ruolo di, per rimpiazzare Brahim Diaz, il quale non ha disputato una stagione positiva. Ora, l’accordo per il rinnovo sembra saltato e il suo futuro sembra essere a tinte blaugrana. “E’ arrivato a Cesena negli ultimi giorni di mercato. Doveva lavorare soprattutto sull’aspetto tattico. Era arrivato come quinto difensore centrale, ma si distraeva troppo e in quel ruolo non te lo puoi permettere. L’ho provato quindi da centrocampista centrale e mi impressionò molto, era davvero difficile da saltare nell’uno contro uno. Avevo trovato un centrocampista formidabile. In quel ruolo ha avuto la sua maturazione definitiva. ...

Advertising

jackieboy1908 : Comunque più da vicino si percepisce l'imbarazzo del resto degli ex compagni, a ridersela di gusto è solo Calabria… - Simon_Nuvols : STAGIONE 2020-2021 Ragnick? No, Pioli La compagine rossonera è prima fino a Febbraio 2021 dove cede il passo all'… - marcocaputo78 : A me Edo DL non piace per niente ma ricordo che Maldini è stato ingaggiato dal Milan per fare mercato… ed il suo me… - marcocaputo78 : @TolliVincenzo A me Edo non piace ma Maldini è stato ingaggiato per fare mercato… ed il suo mercato, nonostante sti… - sportli26181512 : ESCLUSIVA MN - Galderisi: “Milan, non ti tremeranno le gambe a Reggio Emilia. Uomini copertina? Leao, Theo, Tonali… -