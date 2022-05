Kazakistan | uomo una bambina di 3 anni sospesa nel vuoto a 30 metri di altezza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un gesto eroico di unha salvato unadi 3mentre penzolava da una finestra a 30d’, dopo essere stata lasciata a casa da sola. Il filmato del salvataggio mostra il soccorritore che sbuca da una finestra sottostante e, senza imbracatura, prende la piccola per le gambe mentre lei cerca di restare aggrappata con tutte le sue forze alla finestra. L’episodio si è verificato in un appartamento della capitale kazaka Nur-Sultan.Il Ministero kazako per le Situazioni di Emergenza ha convocato Shontakbaev Sabit e gli ha conferito una medaglia per il suo eroismo. Fonte Twitter, l'eroico salvataggio di unadi 3nela 30...

