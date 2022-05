Kate Middleton: il privilegio concesso a Louise Windsor che lei non avrà mai (Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica 15 maggio, alla sera, Louise Windsor avrà un privilegio che Kate Middleton non avrà mai. La nipote della Regina Elisabetta, infatti, in occasione del Royal Windsor Horse Show, ha ottenuto un incarico che la Duchessa, anche volendo, non avrebbe mai potuto ricoprire… (foto: Getty) Fervono i preparativi, nel Regno Unito, per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. I festeggiamenti più importanti saranno dal 2 al 5 giugno ma, già da ora, a Londra e dintorni, c’è qualche anticipazione. Questo weekend, ad esempio, è in programma il Windsor Horse Show, la competizione equestre più grande di tutto il Paese. Una serie di gare e sfilate con oltre 3000 tra cavalli e pony all’interno dei giardini privati del Castello di ... Leggi su amica (Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica 15 maggio, alla sera,unchenonmai. La nipote della Regina Elisabetta, infatti, in occasione del RoyalHorse Show, ha ottenuto un incarico che la Duchessa, anche volendo, non avrebbe mai potuto ricoprire… (foto: Getty) Fervono i preparativi, nel Regno Unito, per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. I festeggiamenti più importanti saranno dal 2 al 5 giugno ma, già da ora, a Londra e dintorni, c’è qualche anticipazione. Questo weekend, ad esempio, è in programma ilHorse Show, la competizione equestre più grande di tutto il Paese. Una serie di gare e sfilate con oltre 3000 tra cavalli e pony all’interno dei giardini privati del Castello di ...

