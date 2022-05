Juventus, nervi tesi dopo la finale di Coppa Italia: Nedved contro squadra e Allegri. E poi discute anche con il presidente Agnelli (Di venerdì 13 maggio 2022) Un confronto teso, acceso, su più livelli. Non solo per la sconfitta nella finale di Coppa Italia, ma più in generale per i risultati raggiunti nel corso della stagione. E anche un faccia a faccia con il tecnico Massimiliano Allegri. Si è consumato negli spogliatoi – e poi in albergo – il redde rationem della Juventus dopo la partita che ha certificato la fine della stagione con zero titoli per la prima volta dopo dieci anni di successi. L’allenatore, il primo a non vincere nulla in un’annata dai tempi di Gigi Del Neri, è finito sott’accusa per le sue scelte, a iniziare dalle sostituzioni “difensive” con i bianconeri in vantaggio 2-1 a mezz’ora dalla fine. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che racconta come alla fine sia stato deciso un rientro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Un confronto teso, acceso, su più livelli. Non solo per la sconfitta nelladi, ma più in generale per i risultati raggiunti nel corso della stagione. Eun faccia a faccia con il tecnico Massimiliano. Si è consumato negli spogliatoi – e poi in albergo – il redde rationem dellala partita che ha certificato la fine della stagione con zero titoli per la prima voltadieci anni di successi. L’allenatore, il primo a non vincere nulla in un’annata dai tempi di Gigi Del Neri, è finito sott’accusa per le sue scelte, a iniziare dalle sostituzioni “difensive” con i bianconeri in vantaggio 2-1 a mezz’ora dalla fine. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che racconta come alla fine sia stato deciso un rientro ...

