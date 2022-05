Juventus, lite Agnelli-Nedved nello spogliatoio: clima rovente dopo la Coppa Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) clima teso nello spogliatoio della Juventus dopo la finale di Coppa Italia persa, dove si sarebbe accesa una lita tra Agnelli e Nedved La Gazzetta dello Sport parla di clima teso nello spogliatoio Juve dopo il ko in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Una sconfitta che non è andata giù a nessuno, specialmente per il modo in cui è arrivata, portando allo scontro verbale tra diversi protagonisti. Diverbio particolarmente acceso quello tra Nedved e Agnelli, che sarebbero venuti alla lite sotto gli occhi del resto della dirigenza per il lavoro svolto da Allegri. Il vice presidente ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022)tesodellala finale dipersa, dove si sarebbe accesa una lita traLa Gazzetta dello Sport parla ditesoJuveil ko in finale dicontro l’Inter. Una sconfitta che non è andata giù a nessuno, specialmente per il modo in cui è arrivata, portando allo scontro verbale tra diversi protagonisti. Diverbio particolarmente acceso quello tra, che sarebbero venuti allasotto gli occhi del resto della dirigenza per il lavoro svolto da Allegri. Il vice presidente ...

