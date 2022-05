Juventus, i bianconeri valutano l’acquisto di Gabriel Jesus del Manchester City (Di venerdì 13 maggio 2022) Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sembrerebbe essere interessata a Gabriel Jesus, per rafforzare il proprio attacco della prossima stagione. Il brasiliano è infatti in uscita dal Manchester City, visti gli arrivi in avanti di Haaland dal Dortmund e di Alvarez dal River Plate, e dunque quasi sicuramente cambierà casacca il prossimo anno. Attenzione però anche all’Arsenal, fortemente interessata al profilo dell’attaccante brasiliano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, lasembrerebbe essere interessata a, per rafforzare il proprio attacco della prossima stagione. Il brasiliano è infatti in uscita dal, visti gli arrivi in avanti di Haaland dal Dortmund e di Alvarez dal River Plate, e dunque quasi sicuramente cambierà casacca il prossimo anno. Attenzione però anche all’Arsenal, fortemente interessata al profilo dell’attaccante brasiliano. SportFace.

