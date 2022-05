Juventus, Gazzetta: “Duro confronto tra Nedved e Allegri nello spogliatoio, il ceco vuole l’addio” (Di venerdì 13 maggio 2022) Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si riporta di un presunto pesante confronto tra Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, e il tecnico Massimiliano Allegri dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. L’alterco sarebbe avvenuto sotto agli occhi di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, e secondo quanto racconta la rosea sarebbe emerso il chiaro malcontento del ceco per quanto riguarda la scelta di confermare l’allenatore livornese per il prossimo anno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Nell’edizione odierna delladello Sport, si riporta di un presunto pesantetra Pavel, vicepresidente della, e il tecnico Massimilianodopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. L’alterco sarebbe avvenuto sotto agli occhi di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, e secondo quanto racconta la rosea sarebbe emerso il chiaro malcontento delper quanto riguarda la scelta di confermare l’allenatore livornese per il prossimo anno. SportFace.

