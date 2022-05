Juventus, Chiellini dopo la Coppa Italia: “Lunedì saluterò lo Stadium” (Di venerdì 13 maggio 2022) Ha parlato così Giorgio Chiellini (capitano della Juventus) con molta amarezza dopo la sconfitta contro l’Inter in finale di Coppa Italia. Chiellini: “L’Inter ha dimostrato di essere più forte, fa rabbia ma ci darà carattere” dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, il capitano dei bianconeri parla così tra presente e soprattutto futuro: “C’è amarezza, loro hanno avuto il predominio del gioco sicuramente, ma eravamo in partita, abbiamo subito due euro gol e due rigori, ci dispiace sia andata così. Qualcosa ci è mancato, perderne tre su quattro contro l’Inter deve darci carattere. Mi dispiace sicuramente lasciare la Juventus senza trofei dopo dieci anni di successi ma va ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ha parlato così Giorgio(capitano della) con molta amarezzala sconfitta contro l’Inter in finale di: “L’Inter ha dimostrato di essere più forte, fa rabbia ma ci darà carattere”la deludente sconfitta in finale dicontro l’Inter, il capitano dei bianconeri parla così tra presente e soprattutto futuro: “C’è amarezza, loro hanno avuto il predominio del gioco sicuramente, ma eravamo in partita, abbiamo subito due euro gol e due rigori, ci dispiace sia andata così. Qualcosa ci è mancato, perderne tre su quattro contro l’Inter deve darci carattere. Mi dispiace sicuramente lasciare lasenza trofeidieci anni di successi ma va ...

