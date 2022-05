Juventus, agente Arthur: «Non è interesse di nessuno proseguire così…» (Di venerdì 13 maggio 2022) L’agente di Arthur ha parlato del futuro del centrocampista brasiliano che sarà molto probabilmente lontano dalla Juventus Federico Pastorello ha parlato, ai microfoni di La Repubblica, del possibile futuro di Arthur. LE PAROLE – «A gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) L’diha parlato del futuro del centrocampista brasiliano che sarà molto probabilmente lontano dallaFederico Pastorello ha parlato, ai microfoni di La Repubblica, del possibile futuro di. LE PAROLE – «A gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell’dicontinuare in questa situazione». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

marcoconterio : ?????? L'agente di #Arthur della #Juventus a Repubblica: 'Era stato preso per un calcio diverso, Allegri vuole due m… - SPalermo91 : RT @marcoconterio: ?????? L'agente di #Arthur della #Juventus a Repubblica: 'Era stato preso per un calcio diverso, Allegri vuole due median… - TuttoJuve24 : Juventus, agente Bernardeschi: “Il calciatore ha una priorità” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - serieAnews_com : Arthur infelice alla Juventus: a fine stagione sarà addio. La conferma del suo agente ?? - hbk_89 : RT @marcoconterio: ?????? L'agente di #Arthur della #Juventus a Repubblica: 'Era stato preso per un calcio diverso, Allegri vuole due median… -