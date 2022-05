Juventus, agente Arthur: “Nessuno vuole proseguire in questa situazione” (Di venerdì 13 maggio 2022) Federico Pastorello, agente tra gli altri di Arthur, ha fatto chiarezza sul futuro del centrocampista della Juventus. Questo il suo commento rilasciato alla versione online de La Repubblica: “A gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell’interesse di Nessuno continuare in questa situazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Federico Pastorello,tra gli altri di, ha fatto chiarezza sul futuro del centrocampista della. Questo il suo commento rilasciato alla versione online de La Repubblica: “A gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, luidue mediani strutturati fisicamente. Non è nell’interesse dicontinuare in”. SportFace.

