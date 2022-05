Juve, morto ultras dei Drughi Scarano (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ morto Domenico Scarano, detto Mimmo, 61 anni, uno dei leader storici dei ‘Drughi Bianconeri’, gruppo ultrà della Juventus. Imputato nel processo Last Banner sulle pressioni esercitate dagli ultrà sulla Juventus, lo scorso ottobre era stato condannato a tre anni e tre mesi.“Uomo, ultras e amico vero. Ciao Mimmo nostro condottiero”, si legge sullo striscione, esposto nei pressi dello Stadium, che gli amici ultrà bianconeri gli hanno dedicato. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 13 maggio 2022) E’Domenico, detto Mimmo, 61 anni, uno dei leader storici dei ‘Bianconeri’, gruppo ultrà dellantus. Imputato nel processo Last Banner sulle pressioni esercitate dagli ultrà sullantus, lo scorso ottobre era stato condannato a tre anni e tre mesi.“Uomo,e amico vero. Ciao Mimmo nostro condottiero”, si legge sullo striscione, esposto nei pressi dello Stadium, che gli amici ultrà bianconeri gli hanno dedicato. L'articolo proviene da Nuova Società.

