Juve-Di Maria, la pista si scalda: i dubbi e le mosse della società. E spunta il like social alla nuova maglia FOTO (Di venerdì 13 maggio 2022) Nicolò Zaniolo costa tanto, troppo, e i 60 milioni di valutazione che ne fa la Roma del suo cartellino stanno spingendo la Juventus quantomeno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Nicolò Zaniolo costa tanto, troppo, e i 60 milioni di valutazione che ne fa la Roma del suo cartellino stanno spingendo lantus quantomeno...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Juve, si decide: Bernardeschi più lontano. E arrivare a Zaniolo è troppo costoso. Summit in vista per Di Mari… - davide_procopio : RT @ilbianconerocom: La Juve prepara l'assalto a Di Maria: il Fideo è la prima scelta per il post Dybala, l'offerta è pronta! - manuelitociri : @Zoroback_023 @ScoutismoRN Di Maria secondo me è ancora forte per la Serie A. Secondo me non fa per la Juve, non lo… - TuttoJuve24 : Juventus, Di Maria si avvicina: primi segnali alla Vecchia Signora #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, primi movimenti di Cherubini: si accende la trattativa per Di Maria #Juventus #Juve… -