Jurassic World - Il dominio: confermato il primo personaggio LGBTQ+ del franchise

DeWanda Wise interpreterà il primo personaggio ufficialmente LGBTQ+ del franchise di Jurassic Park nel nuovo film Jurassic World - Il dominio. 

Jurassic World - Il dominio introdurrà il primo personaggio apertamente LGBTQ+ del celebre franchise, come confermato dalla co-protagonista del film DeWanda Wise. Sarà proprio lei ad interpretare la pilota Kayla Watts nel nuovo film insieme alle star del franchise Bryce Dallas Howard e Chris Pratt. Quando manca ormai meno di un mese all'uscita di Jurassic World: Il dominio, emergono ulteriori dettagli riguardanti ...

