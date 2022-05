James Bond: tutti i film della saga da oggi su Amazon Prime Video (Di venerdì 13 maggio 2022) Da oggi, venerdì 13 Maggio, la James Bond Collection approda su Amazon Prime Video in tutta la sua interezza. Una collezione di ben 26 pellicole aventi tutte come protagonista l’agente segreto più famoso e affascinante del cinema. Un’aggiunta questa al catalogo Prime Video del mese corrente che farà sicuramente felici gli appassionati e non solo, e che rappresenta uno dei frutti della formalizzazione dell’acquisizione della Metro-Goldwyn-Mayer da parte di Amazon. La storica casa di produzione hollywoodiana fondata nel 1924 è stata infatti acquisita dal colosso americano Amazon nel Maggio dell’anno scorso per una cifra multimiliardaria (circa 8,5 miliardi di dollari). E tra i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Da, venerdì 13 Maggio, laCollection approda suin tutta la sua interezza. Una collezione di ben 26 pellicole aventi tutte come protagonista l’agente segreto più famoso e affascinante del cinema. Un’aggiunta questa al catalogodel mese corrente che farà sicuramente felici gli appassionati e non solo, e che rappresenta uno dei fruttiformalizzazione dell’acquisizioneMetro-Goldwyn-Mayer da parte di. La storica casa di produzione hollywoodiana fondata nel 1924 è stata infatti acquisita dal colosso americanonel Maggio dell’anno scorso per una cifra multimiliardaria (circa 8,5 miliardi di dollari). E tra i ...

