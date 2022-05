**Iv: Renzi, 'aggressioni mi hanno trasformato in mostro, ma qui vivi e più forti che mai'** (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Io sono una persona felice, non faccio la vittima e non credo ai complotti. Ma, scrivendo tutto quello che mi è accaduto in questi anni, in alcuni casi non credevo ai miei occhi: rileggere tutto in fila, da Ischia a Open, dalle trivelle alle fake news, dall'Autogrill alle sentenze della Cassazione, fa davvero impressione. Ma siamo ancora qui, più vivi e più forti che mai". Così Matteo Renzi nella enews in cui pubblica l'introduzione del suo ultimo libro, 'Il mostro'. Scrive il leader Iv: "Una mole di ingiustizie e di scandalose aggressioni mi hanno trasformato agli occhi di molti italiani in un mostro. Gli americani la chiamano 'character assassination': è la distruzione della reputazione delle persone. In una stagione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Io sono una persona felice, non faccio la vittima e non credo ai complotti. Ma, scrivendo tutto quello che mi è accaduto in questi anni, in alcuni casi non credevo ai miei occhi: rileggere tutto in fila, da Ischia a Open, dalle trivelle alle fake news, dall'Autogrill alle sentenze della Cassazione, fa davvero impressione. Ma siamo ancora qui, piùe piùche mai". Così Matteonella enews in cui pubblica l'introduzione del suo ultimo libro, 'Il'. Scrive il leader Iv: "Una mole di ingiustizie e di scandalosemiagli occhi di molti italiani in un. Gli americani la chiamano 'character assassination': è la distruzione della reputazione delle persone. In una stagione ...

