Itinerario giovani | ad Anguillara Sabazia nasce lo Spazio Porta del Parco

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dalle ceneri di un antico mattatoio, ad(RM)del: una nuova chiave di accesso al territorio, inserito nella bellezza delNaturale Regionale Bracciano-Martignano. LEGGI ANCHE :– Estate 2022 nel Lazio, torna “”: alla scoperta delle bellezze e dei sapori del territorio Un nuovodi condivisione, un antico mattatoio trasformato in chiave di accesso alle bellezze del territorio: è quanto accade adcon lodel, per un progetto Under-35 inserito nella bellezza delNaturale Regionale Bracciano-Martignano. ...

Advertising

ParliamoDiNews : Sognato dai giovani italiani e viaggio da fare almeno una volta nella vita, questo itinerario regala villaggi medio… - fromGaeta : Itinerario giovani. Da Gaeta alla Tuscia ostello per ostello:16 spazi riqualificati per lo slow tourism nel Lazio - AMazzoli : Top story Informagiovani: Itinerario Giovani | Informagiovani Roma - Infoegio : Top story: Itinerario Giovani | Informagiovani Roma - ParliamoDiNews : Estate 2022, torna Itinerario Giovani: sapori, storia e slow turism nel Lazio - : LOLnews… -

Unspeciale, dedicato alle persone non vedenti, realizzato con il contributo di ... Una speciale caccia al tesoro in realtà aumentata attraverso le sale espositive, che ivisitatori, ...Unnuovo e rivelatore perché ogni testamento racconta, del suo autore, non solo la ... 'Ad oggi sono oltre 40.000 i visitatori complessivi, soprattutto, a dimostrazione dell'interesse ...Presente il presidente della Regione Lazio Zingaretti, i sindaci del comprensorio e altre autorità civili e militari Ad Anguillara Sabazia (Roma), evento storico per il Parco Naturale Regionale Bracci ...La prima Strada dei Birrifici Artigianali in Veneto, il progetto, promosso dall’organizzazione turistica regionale OGD Pedemontana Veneta di Thiene grazie ad un cofinanziamento della Camera di Commerc ...