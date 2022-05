Italiano trovato morto in Gran Bretagna: si indaga per omicidio (Di venerdì 13 maggio 2022) New Scotland Yard Bari, 13 maggio 2022 - Un Italiano è stato trovato morto in Gran Bretagna . Si tratta di Carlo Giannini, 34enne originario di Mesagne (Brindisi) : il suo corpo senza vita è stato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) New Scotland Yard Bari, 13 maggio 2022 - Unè statoin. Si tratta di Carlo Giannini, 34enne originario di Mesagne (Brindisi) : il suo corpo senza vita è stato ...

