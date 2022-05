Italia-Svizzera, Mondiali hockey ghiaccio 2022: programma, orario, tv, streaming (Di venerdì 13 maggio 2022) Italia-Svizzera: per il “Blue Team” di coach Greg Ireland è arrivato il momento del debutto ai Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio che si svolgeranno in Finlandia, fra Tampere e Helsinki. La rappresentativa tricolore sfida i fortissimi elvetici, nel debutto di un Girone A, che complessivamente andrà a prevedere sette sfide, dove l’obiettivo imprescindibile alla fine sarà quello della salvezza. La sfida Italia-Svizzera, che si giocherà sabato 14 maggio 2022 all’Ice Hall di Helsinki, con disco d’inizio fissato per le 15:20, sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube dell’IIHF, con OA Sport che inoltre vi fornirà la Diretta LIVE scritta della gara. orario d’inizio: sabato 14 maggio dalle ore ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022): per il “Blue Team” di coach Greg Ireland è arrivato il momento del debutto aidisuche si svolgeranno in Finlandia, fra Tampere e Helsinki. La rappresentativa tricolore sfida i fortissimi elvetici, nel debutto di un Girone A, che complessivamente andrà a prevedere sette sfide, dove l’obiettivo imprescindibile alla fine sarà quello della salvezza. La sfida, che si giocherà sabato 14 maggioall’Ice Hall di Helsinki, con disco d’inizio fissato per le 15:20, sarà visibile in direttasul canale Youtube dell’IIHF, con OA Sport che inoltre vi fornirà la Diretta LIVE scritta della gara.d’inizio: sabato 14 maggio dalle ore ...

