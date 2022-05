Italia femminile, le 29 convocate di Bertolini per il ritiro pre Europeo (Di venerdì 13 maggio 2022) Italia femminile, la ct Milena Bertolini ha convocato 29 calciatrici per il ritiro pre Europeo. Ecco la lista al completo Il prossimo 10 luglio l’Italia femminile debutterà all’Europeo di categoria, ma la prima fase di ritiro per le azzurre comincerà il 30 maggio. Ecco le 29 calciatrici a disposizione della ct Bertolini. Portieri: Rachele Baldi (Napoli femminile), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (Milan), Beatrice Merlo (Inter), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Napoli femminile), Alice Tortelli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022), la ct Milenaha convocato 29 calciatrici per ilpre. Ecco la lista al completo Il prossimo 10 luglio l’debutterà all’di categoria, ma la prima fase diper le azzurre comincerà il 30 maggio. Ecco le 29 calciatrici a disposizione della ct. Portieri: Rachele Baldi (Napoli), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (Milan), Beatrice Merlo (Inter), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Napoli), Alice Tortelli ...

