Italia, Europei femminili 2022: le convocate di Milena Bertolini per la prima fase di raduno (Di venerdì 13 maggio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile, Milena Bertolini, ha diramato la lista delle 29 azzurre convocate per la prima fase del raduno in vista degli Europei 2022. Nella prima settimana di preparazione in vista del torneo continentale, non ci saranno le calciatrici di Juventus e Roma, a cui verrà concesso qualche giorno di riposo in più per recuperare dalle fatiche della finale della Coppa Italia Socios.com del 22 maggio. Le convocazioni per la seconda settimana di raduno, che si svolgerà sempre ad Appiano Gentile, verranno diramate venerdì 3 giugno. L’elenco delle convocate Portieri: Rachele Baldi (Napoli Femminile), Francesca Durante (Inter), ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Il commissario tecnico della Nazionalena femminile,, ha diramato la lista delle 29 azzurreper ladelin vista degli. Nellasettimana di preparazione in vista del torneo continentale, non ci saranno le calciatrici di Juventus e Roma, a cui verrà concesso qualche giorno di riposo in più per recuperare dalle fatiche della finale della CoppaSocios.com del 22 maggio. Le convocazioni per la seconda settimana di, che si svolgerà sempre ad Appiano Gentile, verranno diramate venerdì 3 giugno. L’elenco dellePortieri: Rachele Baldi (Napoli Femminile), Francesca Durante (Inter), ...

