Italia, calo della natalità: nelle culle sempre meno bimbi, nel 2050 spariranno 5 milioni di persone (Di venerdì 13 maggio 2022) Non sarà proprio un Belpaese nel 2050. Tra poco meno di trent'anni, infatti, l'Italia assomiglierà a un grande ospizio con 1,7 milioni di ultra novantenni (il doppio degli attuali 800mila) e 2 milioni ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Non sarà proprio un Belpaese nel. Tra pocodi trent'anni, infatti, l'assomiglierà a un grande ospizio con 1,7di ultra novantenni (il doppio degli attuali 800mila) e 2...

Advertising

leggoit : Italia, calo della natalità: nelle culle sempre meno bimbi, nel 2050 spariranno 5 milioni di persone - MarcoCantamessa : RT @GM_Ficara: @flayawa Sono almeno vent'anni che si parla di questo forte calo di natalità in Italia, e le ragioni, scarsi sussidi, sanità… - larattaenzo79 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #13maggio: allarme #demografico, in #Italia obiettivo 500mila nascite. #B… - 24previdenza : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #13maggio: allarme #demografico, in #Italia obiettivo 500mila nascite. #B… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #13maggio: allarme #demografico, in #Italia obiettivo 500mila na… -