Isola dei Famosi, Estefania scarica Roger a distanza: «Vaffanc*lo. E' sporco come uomo» – Video (Di venerdì 13 maggio 2022) Estefania e Roger - Isola 16 Nubi in arrivo nella "cabana" amorosa di Roger Balduino. Nelle scorse ore all'Isola dei Famosi 2022, complici alcuni "consigli" non proprio innocenti di Laura Maddaloni, Estefania Bernal ha deciso di porre fine a distanza – visto che si trova a Playa Sgamada - alla relazione con il bel modello, riservandogli delle parole al vetriolo. Tutto è partito quando Estefania ha deciso di confidarsi con Laura riguardo al triangolo sorto tra lei, Roger e Beatriz Marino: "Ci sono rimasta male per tutta la situazione. Sono inca**ata nera. Ma poi il messaggio che mi ha mandato. Tutte le cose che mi hai raccontato te. Tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Io in mezzo. Ha fregato lei. Pure ha ...

