“Isola dei famosi”, Estefania lascia Roger: “Vali zero, vai a fare in …” (Di venerdì 13 maggio 2022) L’arrivo di Beatriz Marino all’Isola dei famosi ha stravolto gli equilibri. Estefania Bernal ha deciso infatti di mettere in discussione il suo rapporto con Roger Balduino. La modella si Isola dal gruppo e dice di sentirsi ferita: “Mi ha deluso tantissimo. Sono incavolata nera con lui. Dico basta. Roger, vai a fare in c…o. Questo è tutto questo che devo dirti”. Luara Maddaloni racconta a Estefania che Roger è andato contro una persona “della nostra fazione, ha votato Lory che fa parte del nostro team ed è sbagliato”. Non solo, “come se non bastasse i suoi discorsi sulla ex non mi sono piaciuti”. “Non mi piace quello che sta succedendo – si sfoga Estefania – Tutte le cose che mi hai raccontato, tutta la figura che ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 13 maggio 2022) L’arrivo di Beatriz Marino all’deiha stravolto gli equilibri.Bernal ha deciso infatti di mettere in discussione il suo rapporto conBalduino. La modella sidal gruppo e dice di sentirsi ferita: “Mi ha deluso tantissimo. Sono incavolata nera con lui. Dico basta., vai ain c…o. Questo è tutto questo che devo dirti”. Luara Maddaloni racconta acheè andato contro una persona “della nostra fazione, ha votato Lory che fa parte del nostro team ed è sbagliato”. Non solo, “come se non bastasse i suoi discorsi sulla ex non mi sono piaciuti”. “Non mi piace quello che sta succedendo – si sfoga– Tutte le cose che mi hai raccontato, tutta la figura che ha ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - TgLa7 : Prosegue la controffensiva ucraina #Kharkiv, che avrebbe portato ad altra battuta di arresto per i russi, dopo il r… - MetalofMaster : Le caratteristiche dei primi documenti in sardo sono: la precocità e copiosità rispetto alle altre regioni italian… - AssoArpa : RT @ArpaMarche: La qualità urbana è un bene pubblico? Cosa rende attrattiva una città? Con il progetto #ISOLA @ArpaMarche disegna la mappa… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Isola dei Famosi, “ti manderei a ca*are in maniera indecente”. Lite tra Clemente Russo e Licia Nunez: cosa è accaduto in… -