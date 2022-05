Isola dei Famosi, Carmen di Pietro "baratta" il figlio: il motivo (Di venerdì 13 maggio 2022) Carmen Di Pietro è stata messa alla prova da Ilary Blasi. La naufraga ha "barattato" il figlio per un piatto di pasta. C'è un motivo preciso. Isola dei Famosi, Carmen cede alla tentazione e “baratta” il figlio su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)Diè stata messa alla prova da Ilary Blasi. La naufraga ha "to" ilper un piatto di pasta. C'è unpreciso.deicede alla tentazione e “” ilsu Donne Magazine.

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - TgLa7 : Prosegue la controffensiva ucraina #Kharkiv, che avrebbe portato ad altra battuta di arresto per i russi, dopo il r… - callixsto : Qualcuno mi spiega The Wilds? So solo che ci sono delle ragazze disperse su un'isola e che adesso ci sono anche dei… - g_alo87 : RT @Saimon194: L'#isola dei famosi è da sempre il modo migliore per far fuori i Vip, ma continuano imperterriti a realizzarla, volo ?? - ioscioccataa : Perché sono sempre dalla parte dei perdenti boh #isola -