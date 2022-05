Isola dei Famosi, Blind è tornato in gara: ecco come sta il naufrago (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Isola dei Famosi, il rapper Blind è tornato in gara: ecco come sta il naufrago dopo aver effettuato degli accertamenti medici Isola dei Famosi, la nuova edizione del reality show di Canale 5 prosegue per tutti i naufraghi. La sedicesima edizione è iniziata lo scorso 21 marzo e si concluderà ufficialmente lunedì 27 giugno. Nel corso del gran finale si decreterà il vincitore di quest’ultima edizione. Nel frattempo su Playa Palapa sono sbarcate tre nuove naufraghe, da Marialaura De Vitis a Mercedesz Henger, e nelle prossime ore dovrebbero sbarcare tre nuovi naufraghi. Dunque l’edizione si arricchisce sempre di più con nuovi ingressi dei concorrenti. Leggi anche –> dynasty brutte notizie per i fan della serie ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022)dei, il rapperinsta ildopo aver effettuato degli accertamenti medicidei, la nuova edizione del reality show di Canale 5 prosegue per tutti i naufraghi. La sedicesima edizione è iniziata lo scorso 21 marzo e si concluderà ufficialmente lunedì 27 giugno. Nel corso del gran finale si decreterà il vincitore di quest’ultima edizione. Nel frattempo su Playa Palapa sono sbarcate tre nuove naufraghe, da Marialaura De Vitis a Mercedesz Henger, e nelle prossime ore dovrebbero sbarcare tre nuovi naufraghi. Dunque l’edizione si arricchisce sempre di più con nuovi ingressi dei concorrenti. Leggi anche –> dynasty brutte notizie per i fan della serie ...

