Isola dei Famosi: arrivano nuovi concorrenti? L'anticipazione shock

Isola dei Famosi, arrivano nuovi concorrenti? L'anticipazione shock per il programma: ecco chi potrebbe sbarcare in Honduras. La nuova edizione del reality show è entrata più che mai nel vivo e, come ama spesso ripetere la conduttrice, "tutto può succedere"; per questo, anche a gioco iniziato, potrebbero presto arrivare sull'Isola dei nuovi concorrenti. Pronti ad arrivare nuovi concorrenti al reality show? Le voci. Di recente, il programma ha già abbracciato Mercedesz Henger (figlia di Eva Henger), Maria Laura De Vitis (ex di Paolo Brosio e fresca vincitrice de La Pupa e il Secchione Show) e Fabrizia Santarelli, che però è finita su Playa Sgamada.

