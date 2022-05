Isola dei Famosi, anticipazioni puntata 13 maggio: la resa dei conti per due coppie (Di venerdì 13 maggio 2022) Stasera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Attesissimo è il confronto tra Estefania Bernal e Roger Balduino, la coppia nata proprio in Honduras ma che parrebbe essere già scoppiata: se infatti il modello brasiliano è sempre più convinto di voler stare con Estefania, lei non ha apprezzato affatto né le parole dette alla ex Beatriz quando questa è stata ospite in Honduras, né il fatto che Roger abbia tradito il suo stesso gruppo non appena ne ha avuto l’occasione. Di certo i due avranno modo di incontrarsi nonostante vivano su due isole diverse e saranno fuoco e fiamme. Ma anche un’altra coppia sarà al centro dello polemiche, ovvero quella appena nata tra Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, e Maria Laura De Vitis, che sembra approdata in Honduras con il piano ben preciso ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 13 maggio 2022) Stasera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuovadell’dei2022. Attesissimo è il confronto tra Estefania Bernal e Roger Balduino, la coppia nata proprio in Honduras ma che parrebbe essere già scoppiata: se infatti il modello brasiliano è sempre più convinto di voler stare con Estefania, lei non ha apprezzato affatto né le parole dette alla ex Beatriz quando questa è stata ospite in Honduras, né il fatto che Roger abbia tradito il suo stesso gruppo non appena ne ha avuto l’occasione. Di certo i due avranno modo di incontrarsi nonostante vivano su due isole diverse e saranno fuoco e fiamme. Ma anche un’altra coppia sarà al centro dello polemiche, ovvero quella appena nata tra Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, e Maria Laura De Vitis, che sembra approdata in Honduras con il piano ben preciso ...

