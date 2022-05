Isola dei Famosi 2022, sedicesima puntata – Gli sgamadi sfidano i naufraghi, Estefania e Roger a confronto, eliminazione al televoto flash (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi 2022 arriva alla sedicesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. Isola dei Famosi 2022: anticipazioni sedicesima puntata di venerdì 13 maggio In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Ilary Blasi conduce il sedicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2022. Al suo fianco, in qualità di opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilary Blasi -deiL’deiarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni.dei: anticipazionidi venerdì 13 maggio In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Ilary Blasi conduce il sedicesimo appuntamento con L’dei. Al suo fianco, in qualità di opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi daytime 13/05/22, non ci sono dubbi: il vero stratega è Lui! #Isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Si sarebbe trattato di un’imbarcazione di supporto logistico della #Russia che si stava dirigendo verso l'Isola dei Serpent… - FertGiuseppe : Isola dei Serpenti ZZZZZZZZZZZZZZZZZ - SIMONAFANNI : RT @Siddurasrl: Dal blog di @lucianpignataro la recensione del nostro Bàcco Carignano Isola dei Nuraghi Igt 2020 – Siddùra -