Isola dei Famosi 2022, sedicesima puntata – Eliminata Laura, in 4 al televoto, Roger si infortuna (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilary, Estefania e Roger - Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi 2022 arriva alla sedicesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2022: la diretta minuto per minuto della sedicesima puntata 21.43: Breve anteprima. Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2022 21.47: Ilary Blasi “sfila” in studio e dà il via alla nuova puntata. Salutati gli opinionisti, si collega con Playa Palapa ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilary, Estefania edeiL’deiarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: la diretta minuto per minuto della21.43: Breve anteprima. Ilary Blasi -dei21.47: Ilary Blasi “sfila” in studio e dà il via alla nuova. Salutati gli opinionisti, si collega con Playa Palapa ...

