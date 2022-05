Isola dei Famosi 2022, le anticipazioni della sedicesima puntata, 13 Maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Stasera, venerdì 13 Maggio, andrà in onda il sedicesimo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. Il programma prodotto da?Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, vedrà molti litigi tra i naufraghi, ormai da cinquanta giorni in Honduras e anche momenti felici. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi Isola dei Famosi 2022, anticipazioni sedicesima puntata, in onda il 13 Maggio La vita in Honduras è molto difficile per i naufraghi, che ogni giorno devono procacciarsi il cibo o accontentarsi del poco che gli viene assegnato. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 13 maggio 2022) Stasera, venerdì 13, andrà in onda il sedicesimo appuntamento con l’dei. Il programma prodotto da?Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, vedrà molti litigi tra i naufraghi, ormai da cinquanta giorni in Honduras e anche momenti felici. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’deidei, in onda il 13La vita in Honduras è molto difficile per i naufraghi, che ogni giorno devono procacciarsi il cibo o accontentarsi del poco che gli viene assegnato. ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - TgLa7 : Prosegue la controffensiva ucraina #Kharkiv, che avrebbe portato ad altra battuta di arresto per i russi, dopo il r… - robertapasquet1 : RT @assurdistan: Colpita un'altra nave russa all'Isola dei Serpenti, ora conosciuta come il triangolo delle Bermude russo. Putin, nel fra… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Isola dei Famosi, tentazione per Carmen, confronto Roger-Estefania, prova di affinità tra Edoardo e M… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 2022, le anticipazioni della sedicesima puntata, 13 Maggio #isola #IsoladeiFamosi -